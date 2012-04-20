В Польше на складах супермаркетов обнаружили 100 кг кокаина
18:18, 20 апреля 2012Зарубежные новости
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Стоимостью около 5 млн евро
Более 100 кг кокаина стоимостью около 5 млн евро обнаружили польские правоохранители на складах сети супермаркетов на юге Польши.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Катовицкой полиции. По данным польских СМИ, это французская сеть супермаркетов Auchan.
По сообщению полиции, кокаин обнаружили работники супермаркета во время распаковки фруктов.
По предварительным данным, наркотики попали в Польшу из Южной Америки.
Польские СМИ сообщают, что наркотики обнаружили в партии бананов. Представители Auchan отказываются от комментариев.
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