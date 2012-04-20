Лекарство от прыщей вредит глазам

Применение лекарства от угревой сыпи вдвое повышает риск возникновения заболеваний глаз – конъюнктивита, ячменя, сухости в глазах. К такому выводу пришли израильские исследователи.

В новом эксперименте приняли участие 15 тыс. подростков и молодых людей, часть из которых принимала лекарство от угрей изотретиноин (коммерческие названия - Roaccutane, Claravis и Amnesteem). Выяснилось, что 14% пациентов, принимавших этот препарат, в течение года после его использования вынуждены были лечить глаза. Среди тех, кто не болел угревой сыпью, такие проблемы с глазами имели 7% людей, а среди тех, кто страдал от акне, но не пил изотретиноин, с такими заболеваниями глаз столкнулись 9,6%.

Исследователи рекомендуют подросткам и молодежи, принимающим изотретиноин, посещать офтальмолога до начала курса и каждые три месяца.

likar.info