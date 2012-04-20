Йога перед сном
Не стоит брать с собой в ночной отдых груз дневных забот
После утомительного дня мы нередко мечтаем лишь об одном: скорее бы в кровать.
Но не стоит брать с собой в ночной отдых груз дневных забот и мышечного напряжения, который не позволит нашему сну стать по-настоящему целительным.
Избавиться от назойливых мыслей, снять нервное возбуждение, напряжение, стресс помогает практика йоги. Этот простой комплекс можно выполнять лежа в постели, прямо в пижаме, без специальной подготовки и особых усилий.
Расслабить тело, успокоить дыхание, улучшить кровообращение можно при помощи трех простых поз, практикуемых прямо перед сном. Впрочем, вы можете выбрать из них и одну-две наиболее комфортные – эффект от этих упражнений не заставит себя ждать.
Полумостик
Лежа на спине, вытянитесь в постели; колени согнуты, ноги на ширине плеч. «Разложите» нижнюю часть спины таким образом, чтобы зона почек максимально плотно прилегала к матрасу.
Медленно поднимайте нижнюю часть живота вверх; затем – таз целиком; затем – постепенно спину, позвонок за позвонком, до уровня лопаток, пока грудь не коснется подбородка.
Оставаясь в этой позе, в естественном ритме совершите семь вдохов и выдохов, затем медленно, позвонок за позвонком, верните спину в исходное положение. Полежите неподвижно несколько мгновений, затем трижды повторите все с самого начала.
Эта поза возвращает гармонию всему телу. Она помогает расслабить ноги и таз и стимулирует органы верхней части тела. При помощи нее можно снять напряжение со спины и ослабить боли в позвоночнике.
Скручивание сидя
Сядьте по-турецки с прямой спиной. Медленно поверните верхнюю часть корпуса вместе с головой направо, упираясь пальцами правой руки в матрас за собой, около левой ягодицы; левой ладонью держитесь за правое колено.
Глубоко дышите через нос, отмечая, как живот и низ грудной клетки наполняются при вдохе и опадают при выдохе. Сделайте глубокий вдох, вытягивая позвоночник вверх, и на выдохе выполните скручивание. Старайтесь не поднимать плечи. Выполните семь вдохов и выдохов и вернитесь в исходное положение. Повторите движение в другую сторону.
Эта поза «открывает» грудную клетку и освобождает область солнечного сплетения, где к концу дня нередко скапливается напряжение. Скручивание избавляет позвоночник от тех нагрузок, которые он испытывает в течение дня.
Мудра центров энергии
Слово «мудра» на санскрите означает «поза рук». Лежа на кровати, положите под затылок небольшую подушку; ноги разведены на ширину таза. Закройте глаза и положите руки на лобок – правую на левую, большой палец правой руки на большой палец левой.
Глубоко вдохните, задержите воздух в легких на три секунды и медленно выдохните. Повторите семь раз. Затем положите руку на живот чуть ниже пупка, поменяв руки (левую на правую, большой палец левой на большой палец правой), и снова сделайте семь вдохов-выдохов.
Продолжайте дышать в том же ритме, положив руки на область солнечного сплетения; затем – на грудь на уровне сердца; затем – на горло, каждый раз меняя местами правую и левую. Вытяните руки вдоль тела, прикройте глаза и представьте себе голубое небо. По нему плывут легкие облака, вас обдувает легкий бриз, вы вдыхаете приятные запахи... и медленно погружаетесь в сон.
Эта поза дает отдохнуть сердцу и успокаивает разум. Пять нижних чакр вновь наполнены легкостью и энергией. С верхними чакрами (лоб и макушка) вечером лучше не работать, чтобы не стимулировать мозговую активность перед сном.