Йога перед сном

Пос­ле уто­ми­тель­но­го дня мы не­ред­ко меч­та­ем лишь об од­ном: ско­рее бы в кро­вать.

Но не сто­ит брать с со­бой в ноч­ной от­дых груз днев­ных за­бот и мы­шеч­но­го на­пря­же­ния, ко­то­рый не по­зво­лит на­ше­му сну стать по-на­сто­я­ще­му це­ли­тель­ным.

Из­ба­вить­ся от на­зой­ли­вых мыс­лей, снять нер­в­ное воз­буж­де­ние, на­пря­же­ние, стресс по­мо­га­ет прак­ти­ка йо­ги. Этот прос­той ком­плекс мож­но вы­пол­нять ле­жа в по­сте­ли, пря­мо в пи­жа­ме, без спе­ци­аль­ной под­го­тов­ки и осо­бых уси­лий.

Рас­сла­бить те­ло, успо­ко­ить ды­ха­ние, улуч­шить кро­во­об­ра­ще­ние мож­но при по­мо­щи трех про­с­тых поз, прак­ти­ку­е­мых пря­мо пе­ред сном. Впро­чем, вы мо­же­те вы­брать из них и од­ну-две наибо­лее ком­форт­ные – эф­фект от этих уп­раж­не­ний не за­ста­вит се­бя ждать.

По­лу­мос­тик

Ле­жа на спи­не, вы­тя­ни­тесь в по­сте­ли; ко­ле­ни со­гну­ты, но­ги на ши­ри­не плеч. «Раз­ло­жи­те» ниж­нюю часть спи­ны та­ким об­ра­зом, что­бы зо­на по­чек мак­си­маль­но плот­но при­ле­га­ла к мат­ра­су.

Мед­лен­но под­ни­май­те ниж­нюю часть жи­во­та вверх; за­тем – таз це­ли­ком; за­тем – по­сте­пен­но спи­ну, по­зво­нок за по­звон­ком, до уров­ня ло­па­ток, по­ка грудь не кос­нет­ся под­бо­род­ка.

Оста­ва­ясь в этой по­зе, в ес­тест­вен­ном рит­ме со­вер­ши­те семь вдо­хов и вы­до­хов, за­тем мед­лен­но, по­зво­нок за по­звон­ком, вер­ни­те спи­ну в ис­ход­ное по­ло­же­ние. По­ле­жи­те не­по­движ­но не­сколь­ко мгно­ве­ний, за­тем триж­ды пов­то­ри­те все с са­мо­го на­ча­ла.

Эта по­за воз­вра­ща­ет гар­мо­нию все­му те­лу. Она по­мо­га­ет рас­сла­бить но­ги и таз и сти­му­ли­ру­ет ор­га­ны верх­ней час­ти те­ла. При по­мо­щи нее мож­но снять на­пря­же­ние со спи­ны и осла­бить бо­ли в по­зво­ноч­ни­ке.

Скру­чи­ва­ние си­дя

Сядь­те по-ту­рец­ки с пря­мой спи­ной. Мед­лен­но по­вер­ни­те верх­нюю часть кор­пу­са вмес­те с го­ло­вой на­пра­во, упи­ра­ясь паль­ца­ми пра­вой ру­ки в мат­рас за со­бой, око­ло ле­вой яго­ди­цы; ле­вой ла­донью дер­жи­тесь за пра­вое ко­ле­но.

Глу­бо­ко ды­ши­те че­рез нос, от­ме­чая, как жи­вот и низ груд­ной клет­ки на­пол­ня­ют­ся при вдо­хе и опа­да­ют при вы­до­хе. Сде­лай­те глу­бо­кий вдох, вы­тя­ги­вая по­зво­ноч­ник вверх, и на вы­до­хе вы­пол­ни­те скру­чи­ва­ние. Ста­рай­тесь не под­ни­мать пле­чи. Вы­пол­ни­те семь вдо­хов и вы­до­хов и вер­ни­тесь в ис­ход­ное по­ло­же­ние. Пов­то­ри­те дви­же­ние в дру­гую сто­ро­ну.

Эта по­за «от­кры­ва­ет» груд­ную клет­ку и осво­бож­да­ет об­ласть сол­неч­но­го спле­те­ния, где к кон­цу дня не­ред­ко скап­ли­ва­ет­ся на­пря­же­ние. Скру­чи­ва­ние из­бав­ля­ет по­зво­ноч­ник от тех на­гру­зок, ко­то­рые он ис­пы­ты­ва­ет в те­че­ние дня.

Муд­ра цент­ров энер­гии

Сло­во «муд­ра» на сан­скри­те озна­ча­ет «по­за рук». Ле­жа на кро­ва­ти, по­ло­жи­те под за­ты­лок не­боль­шую по­душ­ку; но­ги раз­ве­де­ны на ши­ри­ну та­за. За­крой­те гла­за и по­ло­жи­те ру­ки на ло­бок – пра­вую на ле­вую, боль­шой па­лец пра­вой ру­ки на боль­шой па­лец ле­вой.

Глу­бо­ко вдох­ни­те, за­дер­жи­те воз­дух в лег­ких на три се­кун­ды и мед­лен­но вы­дох­ни­те. Пов­то­ри­те семь раз. За­тем по­ло­жи­те ру­ку на жи­вот чуть ни­же пуп­ка, по­ме­няв ру­ки (ле­вую на пра­вую, боль­шой па­лец ле­вой на боль­шой па­лец пра­вой), и сно­ва сде­лай­те семь вдо­хов-вы­до­хов.

Про­дол­жай­те ды­шать в том же рит­ме, по­ло­жив ру­ки на об­ласть сол­неч­но­го спле­те­ния; за­тем – на грудь на уров­не серд­ца; за­тем – на гор­ло, каж­дый раз ме­няя мес­та­ми пра­вую и ле­вую. Вы­тя­ни­те ру­ки вдоль те­ла, при­крой­те гла­за и пред­ставь­те се­бе го­лу­бое не­бо. По не­му плы­вут лег­кие об­ла­ка, вас об­ду­ва­ет лег­кий бриз, вы вды­ха­е­те при­ят­ные за­па­хи... и мед­лен­но по­гру­жа­е­тесь в сон.

Эта по­за да­ет от­дох­нуть серд­цу и успо­ка­ива­ет ра­зум. Пять ниж­них чакр вновь на­пол­не­ны лег­костью и энер­ги­ей. С верх­ни­ми чак­ра­ми (лоб и ма­куш­ка) ве­че­ром луч­ше не ра­бо­тать, что­бы не сти­му­ли­ро­вать моз­го­вую ак­тив­ность пе­ред сном.

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