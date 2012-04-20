Чем полезен кленовый сироп?

Аспирант Кейко Абе из Токийского университета провел эксперимент с лабораторными животными - он давал им 100-процентный кленовый сироп. Через некоторое время он обнаружил, что функции их печени значительно улучшились по сравнению с животными из контрольной группы, которым давали другой сладкий сироп.

Согласно выводам Абе, кленовый сироп может стать прекрасной альтернативой сладостям для людей, страдающих от диабета (заболевание связано с нарушением работы печени).

Так, он советует пить кленовой сироп тем, у кого есть лишний вес, повышена концентрация в крови липидов или снижена чувствительность к инсулину.

В ходе недавнего исследования ученые из Род-Айленда (США) обнаружили в кленовом сиропе 54 полезных для здоровья компонента, 5 из которых не содержатся больше ни в одном продукте. Он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.