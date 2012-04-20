Оливковое масло поможет похудеть
Длительное чувство насыщения
Оливковое масло способно подарить людям с избыточным весом фигуру их мечты. Ненасыщенные жирные кислоты создают длительное чувство насыщения.
Уже давно исследователи заметили, что после еды клетки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и верхней части тонкой кишки активизируются и производят вещество, называемое олейлетаноламидом. Это вещество передает мозгу сигнал, что организму больше не требуется пищи. Однако, то, что вызывает сигнальную цепь, до сих пор не было изучено.
Поэтому команда исследователей под управлением Гари Шварца из Университета Ешива в Нью-Йорке испытывала на крысах различные питательные вещества и наблюдала за реакцией клеток слизистой оболочки. Результат: образование олейлетаноламида вызывали не протеины или углеводы, а исключительно жир.
Кроме того, реакция происходила только в том случае, если эмульсия содержала олеиновую кислоту. Эта жирная кислота взаимодействовала непосредственно с клетками слизистой оболочки кишки и запускала производство олейлетаноламида. Из этого открытия следует, что данный механизм представляет естественный контроль аппетита, что позволяет избежать переедания.
То, что многие люди злоупотребляют жирной пищей, зависит от современной пищевой промышленности. При этом, речь идет почти всегда о насыщенных жирных кислотах, которые контрольная система организма не распознает и не включает тормозные механизмы.
Теперь исследователи надеются, что использование в терапии ожирения олеиновой кислоты даст хороший результат. Возможна даже разработка активных веществ, которые противодействуют разрушению олейлетаноламида и надолго сохранят чувство насыщения.