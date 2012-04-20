Оливковое масло поможет похудеть

Олив­ко­вое мас­ло спо­соб­но по­да­рить лю­дям с из­бы­точ­ным ве­сом фи­гу­ру их меч­ты. Не­на­сы­щен­ные жир­ные кис­ло­ты со­зда­ют дли­тель­ное чувст­во на­сы­ще­ния.

Уже дав­но ис­сле­до­ва­те­ли за­ме­ти­ли, что пос­ле еды клет­ки сли­зис­той обо­лоч­ки две­над­ца­ти­перст­ной киш­ки и верх­ней час­ти тон­кой киш­ки ак­ти­ви­зи­ру­ют­ся и про­из­во­дят ве­щест­во, на­зы­ва­е­мое олей­ле­та­но­ла­ми­дом. Это ве­щест­во пе­ре­да­ет моз­гу сиг­нал, что ор­га­низ­му боль­ше не тре­бу­ет­ся пи­щи. Од­на­ко, то, что вы­зы­ва­ет сиг­наль­ную цепь, до сих пор не бы­ло изу­че­но.

По­это­му ко­ман­да ис­сле­до­ва­те­лей под управ­ле­ни­ем Га­ри Швар­ца из Уни­вер­си­те­та Еши­ва в Нью-Йор­ке ис­пы­ты­ва­ла на кры­сах раз­лич­ные пи­та­тель­ные ве­щест­ва и на­блю­да­ла за ре­ак­ци­ей кле­ток сли­зис­той обо­лоч­ки. Ре­зуль­тат: об­ра­зо­ва­ние олей­ле­та­но­ла­ми­да вы­зы­ва­ли не про­те­и­ны или уг­ле­во­ды, а ис­клю­чи­тель­но жир.

Кро­ме то­го, ре­ак­ция про­ис­хо­ди­ла толь­ко в том слу­чае, если эмуль­сия со­дер­жа­ла оле­и­но­вую кис­ло­ту. Эта жир­ная кис­ло­та вза­и­мо­дейст­во­ва­ла не­по­средст­вен­но с клет­ка­ми сли­зис­той обо­лоч­ки киш­ки и за­пус­ка­ла про­из­водст­во олей­ле­та­но­ла­ми­да. Из это­го от­кры­тия сле­ду­ет, что дан­ный ме­ха­низм пред­став­ля­ет ес­тест­вен­ный кон­троль ап­пе­ти­та, что по­зво­ля­ет из­бе­жать пе­ре­еда­ния.

То, что мно­гие лю­ди зло­упо­треб­ля­ют жир­ной пи­щей, за­ви­сит от со­вре­мен­ной пи­ще­вой про­мыш­лен­нос­ти. При этом, речь идет поч­ти всег­да о на­сы­щен­ных жир­ных кис­ло­тах, ко­то­рые кон­троль­ная сис­те­ма ор­га­низ­ма не рас­поз­на­ет и не вклю­ча­ет тор­моз­ные ме­ха­низ­мы.

Те­перь ис­сле­до­ва­те­ли на­де­ют­ся, что ис­поль­зо­ва­ние в те­ра­пии ожи­ре­ния оле­и­но­вой кис­ло­ты даст хо­ро­ший ре­зуль­тат. Воз­мож­на да­же раз­ра­бот­ка ак­тив­ных ве­ществ, ко­то­рые про­ти­во­дейст­ву­ют раз­ру­ше­нию олей­ле­та­но­ла­ми­да и на­дол­го со­хра­нят чувст­во на­сы­ще­ния.

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