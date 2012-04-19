Лучший способ закалить свой организм

Способов закалить свое тело достаточно в любое время года. Но в мае, когда на улице уже тепло, это можно сделать при помощи очень приятного способа — хождения босиком по росе. В отличие от популярных "резких" контрастных процедур, вызывающих стресс (например, холодной струи воды), которые не всем из-за этого подходят, этот вид оздоровления годится даже новичкам, т.к. действует очень мягко.

"Закаливающий эффект хождения босиком по росе возникает не только благодаря перепаду температур, но и из-за массажа биологически активных точек стоп травой и грунтом, увлажнению стоп росой — биологически активной и целебной жидкостью, а также эффекту заземления, когда земля забирает с поверхности тела статическое электричество. Все это приводит человека в тонус и успокаивает одновременно", — говорит Владимир Ничипорук, врач-реабилитолог высшей категории, Президент Ассоциации "Движение за здоровый образ жизни".

Поскольку с первыми лучами солнца роса начинает испаряться, то встать нужно пораньше. Найдите чистую лужайку, вдалеке от дорог, сделайте легкую разминку, после чего снимите обувь и начинайте ходить по траве — первые 5—7 мин. в быстром темпе, затем столько же — в медленном. В общем первая прогулка не должна превышать 15 мин. (через неделю можно увеличить время прогулки на 5—10 мин., и так каждую неделю, пока не достигнете 45 минутной продолжительности).

После ее завершения быстро наденьте сухие носки и обувь и походите, чтобы ноги не успели замерзнуть. Такие тренировки можно делать хоть каждый день. Если росы нет, то замените тренировку хождением босиком дома по полу.

К осени, когда похолодает, тренировки нужно заменить на более серьезную нагрузку, например, тот же контрастный душ. И так дальше, по возрастающей (о том, что именно выбрать и как кому больше подойдет закаливаться, можно посоветоваться с врачом-реабилитологом). Если на ногах есть нарывы, ссадины, а тем более раны, процедура противопоказана.