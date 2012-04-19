Отказ от курения мгновенно улучшает здоровье

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне пришли к выводу, что отказ от курения практически мгновенно улучшает здоровье человека, а опасность смерти в течении пяти последующих лет снижается на 13%.

Такие данные были получены в результате исследования, проведенного среди 100 с лишним тысяч женщин за период между 1980 и 2004 годами. Специалисты сравнивали тех женщин, которые курили, но бросили, с женщинами, которые никогда не начинали или не бросали курить. Также одновременно ученые изучали их способы жизни и питание.

Оказалось, что женщины, которые начали курить в 17 лет, были в большей степени подвержены смерти в период исследования, чем те, которые приобрели эту вредную привычку в 26 лет и позже.

К тому же, исследование подтвердило, что курение является потенциальной причиной появления многих заболеваний. К примеру, у 64% курильщиков причина смерти была так или иначе связана с никотином, в то время как у бывших курильщиков этот показатель составляет 28%.

Те, кто выкуривал 35 и больше сигарет в день, были в 115 раз больше подвержены риску хронических бронхитов и эмфиземы, а риск рака легких у курильщиков возрастал в 40 раз, по сравнению с теми, кто не курил.

По словам ученых, для них было большой неожиданностью узнать, что положительный эффект отказа от курения проявляется очень быстро. К примеру, в отношении ишемической болезни сердца положительный эффект проявляется в течение первых пяти лет после отказал в 61% случаев, в 42% случаев - в отношении инсульта, и в 21% случаев - в отношении рака легких.