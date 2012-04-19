Власти КНДР угрожают уничтожить Сеул

После неудачного запуска ракеты "Ынха-3" власти КНДР успели сделать ряд опасных предупреждений окружающим "врагам".



В частности, команда Ким Чен Ына пригрозила руководству Южной Кореи, что Сеул может взлететь на воздух. Чтобы этого не произошло, соседям нужно извиниться.

Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на AFP.

Северокорейские власти пригрозили пойти на своих ближайших соседей "священной войной", если те не извинятся за оскорбление, якобы нанесенное Кем Чен Ыну в самом разгаре торжественного празднования 100-летнего юбилея его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена.

Напряжение в регионе возросло до предела в минувшую пятницу, 13 апреля, когда северокорейские власти, вопреки запретам Японии, России и стран Запада, запустили в воздух тяжелую ракету, которая должна была вывести первый северокорейский спутник на орбиту. Эта попытка завершилась неудачей: ракета взорвалась через минуту после запуска.

За день до этой аварии Южная Корея объявила, что направила на соседей крылатые ракеты, способные поразить любую цель на территории КНДР. Впрочем, не это стало причиной недовольства Ким Чен Ына, отмечает издание. Диктатора возмутили обнародованные южнокорейскими властями данные, согласно которым руководство самой закрытой страны в мире тратит миллионы долларов на празднование "Дня Солнца", в то время как большая часть населения КНДР голодает. Кроме того, по данным южнокорейских властей, только на запуск ракеты "Ынха-3" команда Ким Чен Ына потратила 850 миллионов долларов. На эти деньги можно было бы приобрести 2,5 миллиона тонн кукурузы.

Подобные обвинения оскорбили северокорейского диктатора. Он пригрозил соседям, что власти КНДР не будут терпеть столь дерзкие оскорбления, особенно во время празднования векового юбилея со дня рождения основателя Северной Кореи.

"Мы готовы дать достойный отпор их вскипающей ярости и начать священную войну, которая уничтожит предателей на этой земле. Мы не позволим оскорблять народ и руководство КНДР, даже если эпицентр направленных в нашу сторону провокаций находится в центре Сеула. Если понадобится, мы не оставим от города камня на камне", - говорится в заявлении представителя Верховного командования Корейской народной армии.

Власти Южной Кореи заявили, в свою очередь, что готовы противостоять любым провокациям со стороны "самой воинственной страны в мире".

