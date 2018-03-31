Красота и здоровье приходят во сне

Чтобы на следующий день проснуться не на 9-10 часов старшей, а намного младше, ко сну необходимо соответственно подготовиться.

Ежедневно, независимо от погоды, выходите на короткую "кислородную" прогулку. Заменить ее можно гимнастическими упражнениями, которые нужно выполнять вечером при отворенном окне, не напрягаясь.

Старательно проветрите помещение, где спите. Можно оставлять на ночь отворенным окно.

Ужинать лучше всего не менее чем за два часа до сна.

Основным пунктом косметическо-гигиенического вечернего ритуала является купание в ванне или принятие душа, во время которого следует сделать массаж кожи круговыми движениями с помощью не слишком твердой волосяной щетки. Этот массаж действует благотворно на тело и улучшает кровообращение.

Нельзя ложиться спать, не смыв с лица косметику и тщательно не очистив кожу.

Нормальная и жирная кожа не приносит хлопот во время вечернего туалета. Сняв из лица туш и краску косметической сметанкой, умойтесь теплой водой с мылом (например, ромашковым), а затем нанесите увлажняющий крем. В большей заботе нуждается сухая кожа. Сначала снимите с лица дневную косметику ватным тампоном. Только потом умойте лицо водой и нанесите жирный или полужирный крем. На места, где особенно появляются морщины - возле глаз, на шее и подбородке, - нанесите полужирный питательный крем, а для сухой кожи - жирный.

Постель должна быть достаточно мягкой и под массой тела приобретать удобную форму, но в то же время достаточно упругой, чтобы не повлечь искривления позвоночника. Лучше будет, если вы привыкнете к невысокой подушке. Это значительно улучшает кровоснабжение головного мозга во время сна. Вопреки распространенному мнению, избыточная усталость и переутомление никоим образом не способствуют, а, напротив, препятствуют быстрым засыпанию, тогда как умеренная усталость убыстряет сон. Потому перед сном не переутомляйте, постарайтесь расслабиться.

Пытайтесь перед сном не "прокручивать" в голове события прошлого дня. Нужно снимать дневные заботы вместе с одеждой. Многие не способны заснуть без книги. Ну что же, читайте, но недолго: 10-20 минут, причем что-либо легкое, например иллюстрированный журнал. Займитесь делом, которое приносит вам удовольствие.

Сон - один из секретов молодости. Без достаточного сна не может быть и речи о гладком и блестящем, без морщин лице, блестящих глазах, чистой коже. Никакие питательные кремы не заменят чудодейного сна.

Тем, кто долго не может заснуть, рекомендуется на ночь выпивать стакан теплого молока с двумя чайными ложками сахара или меда и тремя драже витамина B1. Эта смесь действует как снотворное. Ученые установили, что снотворным бывает и аромат некоторых растений, например розы и герани.

Жестокими врагами нормального сна является курение, алкоголь и наркотики, а также все возбудительные напитки (крепкий чай, кофе).

На то, чтобы заснуть, курильщикам нужно больше времени. Происходит это потому, что никотин, стимулируя образование адреналина и норадреналина, возбуждает нервную систему.

Во избежание храпа, попробуйте делать гимнастику для тренировки мышц мягкого неба. Именно они часто являются "виновниками" храпа, потому что обвисают и препятствуют свободному поступлению воздуха в гортань. Научитесь произносить звук "и", при этом напрягая мышцы глотки, мягкого неба и шеи. Делайте это упражнение утром и вечером, повторяя по 20-25 раз. Уже через месяц мышцы укрепятся, а храп если не прекратится совсем, то станет намного тише.

Кое-кто считает, что человек просыпается лишь тогда, когда выспится. Это не так. Обычно мы просыпаемся в одно и то же время благодаря "внутреннему будильнику", который действует по привычке. Индивидуальная потребность во сне колеблется в достаточно широких границах - от 4 до 10 часов в сутки. Каждый должен отыскать свою норму сна. Лучше всего это сделать во время отпуска, когда вы не устаете и не принимаете лекарств: ложитесь спать в одно и то же время и забудьте о будильнике. Средняя длительность сна за этот период и будет индивидуальной нормой вашего сна.

Юлия Мартыненко