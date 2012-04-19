Как вернуть утраченные волосы за 21 день

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Отметим, пока эксперименты проводились только на мышах. Исследователи взяли два типа стволовых клеток грызунов, вырастили из них образцы ткани и вживили эту ткань под кожу в головы мышей.

За три недели на голых макушках грызунов выросли волосы. Сначала бесцветные, но и эту проблему ученые преодолели.

Они добавили к ткани ген, отвечающий за цвет и гладкость, и следующий урожай уже был черным и шелковистыми.

Вскоре на основе этого метода, уверяют ученые, они дадут мужчинам средство, которое сможет навсегда решить проблему облысения.

Ранее ученые нашли биологическую разгадку мужского облысения, что должно помочь лечению волос и, возможно, их новому росту. Проводя исследование над лысеющими мужчинами и лабораторными мышами, американским ученым удалось выявить протеин, запускающий процесс облысения.