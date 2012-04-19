Психологи назвали 5 шагов к счастью

Психологи из США сформулировали пять основных принципов счастья. Этот список стал результатом масштабного исследования и представляет собой набор эффективных способов воздействия на самосознание, чтобы почувствовать себя счастливым.

1. Быть благодарным. Чувство высказанной благодарности создает положительный эффект в течение нескольких недель.

2. Думать о хорошем. Психологи настоятельно советуют представлять себе реализацию своих мечтаний.

3. Совершать добро.

4. Помнить о подарках судьбы. Те, кто ведут учет приятным событиям, чувствуют себя счастливее.

5. Чаще проявлять свои достоинства. Психологи рекомендуют реализовывать свои яркие положительные черты.

Кроме того, психологи пришли к выводу, что счастье – заразно. Исследование показало, что нахождение рядом со счастливым человеком повышает шанс самому стать счастливым на 25%.

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