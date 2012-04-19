Как лечить ПМС

Мы, женщины, уже привыкли – ПМС неизбежен, бороться с ним бессмысленно. Нужно сесть, сложить руки и ждать, пока перелетит, как дождь.

Однако не всегда это правильно. Бывают случаю, когда ПМС настолько острый, что можно говорить об отклонениях и даже о лечении. В любом случае, тебе не помешает узнать советы врача о том, как бороться с ПМС.

Как бороться с ПМС, специально для lady.tochka.net рассказала кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог клиники "Мать и дитя" Виктория Каверина.

Предменструальный синдром (ПМС) – это циклические изменения настроения, физического состояния, которые наступают приблизительно за 2-3 дня до менструации.

Клинические формы ПМС бывают:

– психовегетативная;

– отечная;

– цефалгическая;

– кризовая;

– атипичные.

В зависимости от формы ПМС и преобладания симптомов рекомендуется определенная симптоматическая терапия и гормонокоррекция. После обследования врач назначит лекарственные средства.

Общие рекомендации: ограничить потребление жирной, острой, соленой пищи, крепкого кофе, чая, алкоголя. Необходимо заниматься спортом или хотя бы систематически устраивать прогулки на свежем воздухе. Очень нежелательна резкая смена климатических зон для тех женщин, которые особенно сильно страдают от ПМС.

lady.tochka.net