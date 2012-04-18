Витамин С спасет от инсульта

Краткосрочный курс витамина С помогает снизить и нормализовать кровяное давление у людей, страдающих гипертонией. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского Университета Джона Хопкинса.

Они проанализировали результаты 29 клинических исследований, посвященных этой проблеме. Средняя доза витамина С, которую принимали участники исследований, составила 500 мг в день. Каждый эксперимент длился, в среднем, 8 недель.

По данным украинских медиков, артериальная гипертензия в нашей стране молодеет. 25 млн. жителей нашей страны имеют сердечно-сосудистые заболевания, а смертность от них является одной из самых высоких в мире.

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