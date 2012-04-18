Как бысто похудеть перед майскими праздниками
"Воздушная диета"
Майские праздники не за горами и нужно быть в форме. Тем более, если ты собираешься в морское путешествие, то выглядеть неотразимо в купальнике после затяжной зимы не так-то уж и просто.
Lady.tochka.net предлагает тебе «Воздушную диету». Приятное название, правда? Вызывает правильные ассоциации.
И так. Прежде всего, полностью исключи соль и сахар. Пей не менее 8 стаканов воды в день (не газированной!).
Диета длится 7 дней.
Все соки, которые есть в меню диеты, подразумеваются натуральные. Пакетированные – очень не желательно.
Меню «Воздушной диеты»
День 1
Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.
Обед: гречневая каша; стакан кефира.
Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.
Ужин: фруктовый салат с натуральным йогрутом, 1-2 стакана ананасового фреша.
День 2
Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.
Обед: овощное рагу — 1 морковь, 1 картофелина, 1 луковица, 1 ст. ложка фасоли (можно потушить, добавив ложку подсолнечного масла).
Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.
Ужин: 150 г отварного куриного мяса (без кожи); 1 яйцо, сваренное вкрутую; 1 стакан ананасового сока-фреш.
День 3
Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.
Обед: 80-граммовый кусочек сала (тебе не показалось) с кусочком черного хлеба; 1 банан; 2 ст. ложки натурального йогурта.
Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.
Ужин: картофельное пюре; 2 стакана томатного сока-фреш.
День 4
Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.
Обед: гречневая каша; стакан кефира; в перерыве между приемами пищи выпить 5-7 таблеток активированного угля.
Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.
Ужин: фруктовый салат, заправленный натуральным йогуртом; 1-2 стакана ананасового сока-фреш.
День 5
Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.
Обед: 60 г отварной куриной грудки (кожу снять); гарнир из риса; 1 стакан кефира.
Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.
Ужин: 2 вареных вкрутую яйца; 1 стакана ананасового сока-фреш.
День 6
Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.
Обед: гречневая каша; 1 яблоко; 1 апельсин.
Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.
Ужин: тертая морковь (1 шт.), заправленная натуральным йогуртом; 2 яблока; 2 стакана зеленого чая без сахара.
День 7
Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.
Обед: овощное рагу — 1 морковь, 1 картофелина, 1 луковица, 1 ст. ложка фасоли (можно потушить, добавив ложку подсолнечного масла).
Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.
Ужин: 2-3 банана; 1 стакан яблочного сока-фреш.