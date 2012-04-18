Как бысто похудеть перед майскими праздниками

Майские праздники не за горами и нужно быть в форме. Тем более, если ты собираешься в морское путешествие, то выглядеть неотразимо в купальнике после затяжной зимы не так-то уж и просто.

Lady.tochka.net предлагает тебе «Воздушную диету». Приятное название, правда? Вызывает правильные ассоциации.

И так. Прежде всего, полностью исключи соль и сахар. Пей не менее 8 стаканов воды в день (не газированной!).

Диета длится 7 дней.

Все соки, которые есть в меню диеты, подразумеваются натуральные. Пакетированные – очень не желательно.

Меню «Воздушной диеты»

День 1

Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.

Обед: гречневая каша; стакан кефира.

Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.

Ужин: фруктовый салат с натуральным йогрутом, 1-2 стакана ананасового фреша.

День 2

Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.

Обед: овощное рагу — 1 морковь, 1 картофелина, 1 луковица, 1 ст. ложка фасоли (можно потушить, добавив ложку подсолнечного масла).

Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.

Ужин: 150 г отварного куриного мяса (без кожи); 1 яйцо, сваренное вкрутую; 1 стакан ананасового сока-фреш.

День 3

Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.

Обед: 80-граммовый кусочек сала (тебе не показалось) с кусочком черного хлеба; 1 банан; 2 ст. ложки натурального йогурта.

Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.

Ужин: картофельное пюре; 2 стакана томатного сока-фреш.

День 4

Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.

Обед: гречневая каша; стакан кефира; в перерыве между приемами пищи выпить 5-7 таблеток активированного угля.

Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.

Ужин: фруктовый салат, заправленный натуральным йогуртом; 1-2 стакана ананасового сока-фреш.

День 5

Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.

Обед: 60 г отварной куриной грудки (кожу снять); гарнир из риса; 1 стакан кефира.

Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.

Ужин: 2 вареных вкрутую яйца; 1 стакана ананасового сока-фреш.

День 6

Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.

Обед: гречневая каша; 1 яблоко; 1 апельсин.

Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.

Ужин: тертая морковь (1 шт.), заправленная натуральным йогуртом; 2 яблока; 2 стакана зеленого чая без сахара.

День 7

Завтрак: ломтик черного хлеба с кусочком сыра; стакан чая без сахара.

Обед: овощное рагу — 1 морковь, 1 картофелина, 1 луковица, 1 ст. ложка фасоли (можно потушить, добавив ложку подсолнечного масла).

Полдник: овсяные хлопья, заваренные кипятком и заправленные 1 ст. ложкой натурального йогурта.

Ужин: 2-3 банана; 1 стакан яблочного сока-фреш.

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