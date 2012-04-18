Как сделать ногти крепкими?

"Хотите иметь красивые и здоровые ногти, надо правильно питаться, - говорит львовская маникюрша Анна Пащенко. - Ешьте творог, рыбу, морковь, пейте молоко и томатный сок. Если ногти крошатся, в организме не хватает витамина С и кальция. Если слоятся и крошатся , перестаньте мыть посуду без перчаток. От частого контакта с водой ногти становятся толще. От изнурительных диет - ломкими ".

Уход за ногтями не исключает уход за руками. Чтобы руки не были шершавыми и обветренными, смазывайте руки кремом перед сном, вотрите его в ногтевые пластины.

"Но не наносите перед тем, как покроете лаком. Лак отслаивается за день, - говорит мастер по маникюру. - Сейчас полно лаков для ухода за ногтями, но даже среди очень дорогих есть подделки - обычный прозрачный лак продают под этикеткой лечебного, а там никакого кальция и витаминов. Лучше купите витамин А в желатиновых капсулах и втирайте его в пластины ".

За неделю у женщин ногти отрастают на 1 мм, у беременных и мужчин - на 1,5 мм.

"Медленно растут у людей, которые часто нервничают, находятся в депрессии. Для ускорения роста ешьте холодец и желе - продукты, в состав которых входит натуральный желатин".

gazeta.ua