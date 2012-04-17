Покупая сок, обратите внимание на срок годности

Все знают: сок — продукт полезный. Он обогащает организм минеральными веществами, витаминами, органическими кислотами. Конечно, идеальный вариант — это фреш. К сожалению, не всегда можно найти время, чтобы побаловать себя свежеприготовленным напитком. Вот и отправляемся за пользой в ближайший супермаркет. Но далеко не каждый сок из пакета действительно идет впрок.

Большинство соков получают либо из концентрата, либо методом прямого отжима (эту информацию вы найдете на упаковке). Приготовленные методом прямого отжима — самые полезные, ведь этот способ переработки позволяет сохранить в соке максимум ценных веществ.

Как правило, мы выбираем прозрачный, а значит, осветленный, пропущенный через специальный фильтр напиток. Соки с мякотью нравятся не всем. А между тем, они заслуживают особого внимания. В таком продукте содержатся пектины, которые выводят из организма радионуклиды, улучшают пищеварение и поддерживают микрофлору кишечника.

Чтобы убедиться, что вы покупаете действительно натуральный продукт, внимательно изучите его состав. В нем не должно быть консервантов (сок сохраняется благодаря температурной обработке и особой упаковке), стабилизаторов, красителей. Иногда в соке может быть сахар (это касается соков с мякотью), а также соль и специи ( в овощных соках), это вполне допустимо.

Срок хранения большинства натуральных соков — до двух лет. Но, чтобы быть уверенными, что сок не потерял свои ценные качества, лучше выбирать продукт «не старше» полугода.