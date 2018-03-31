Чем полезен черный кофе

Все знакомы со вкусом натурального кофе, растворимого кофе, а вот о зеленом мало кто знает. Что же за зверь такой, этот зеленый кофе?

Немного из истории кофе

Родина кофе – эфиопская провинция Каффа, а культуре его возделывания более 800 лет. Вокруг любого напитка слагается множеств мифов и сказаний, и кофе – не исключение. Если верить самой известной легенде, то благодарить за бодрящий напиток следует пастуха по имени Калди. Однажды юноша заметил странное поведение своих коз после выпаса на новом пастбище – животные бодрствовали весь день и резвились всю ночь. Калди понаблюдал за козами и догадался, что игривыми и оживленными животных сделали ягоды кофейного дерева. Чтобы подтвердить свое предположение он решился на первое в мире исследование, посвященное кофе, и сам отведал чудесных ягод, после чего пустился в пляс, ощутив необычайный прилив бодрости.

В это самое время мимо проходил настоятель монастыря, находившегося неподалеку от места выпаса коз, он заметил пляшущего Калди, и поинтересовался причиной веселья юноши. Калди чистосердечно рассказал о чудесных ягодах. Тогда настоятель собрал горсть ягод и листьев кофейного дерева и решил приготовить из них отвар, чтобы напоить своих монахов. Так состоялось второе в мире исследование, посвященное кофе. Эксперимент оказался удачным, и монахи перестали засыпать во время ночных молитв.

Кофе прошел долгий путь перед тем, как оказаться в наших чашках. Сегодня это один из наиболее популярных напитков в мире. Все знакомы со вкусом натурального кофе, растворимого кофе, а вот о зеленом мало кто знает.

Итак, зеленым кофе называют кофейные зерна, которые не обжаривались. Добывают эти зерна из плодов кофейного дерева - ягод. В процессе специальной обработки, зерна кофе освобождают от сладковатой мякоти ягоды. Вкус зелёного кофе похож на вкус обычного, но особый микс натуральных добавок придаёт ему запоминающийся насыщенный аромат.

В чем польза зеленого кофе?

Зеленый кофе богат хлорогеновой кислотой, которая является мощнейшим антиоксидантом, очищающим организм от свободных радикалов. Антиоксидантов в нем больше, чем красном вине, оливковом масле и даже зеленом чае. «Существует, конечно, гораздо больше позитивного, чем негативного во влиянии кофе на здоровье», - говорит Фрэнк Ху, профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Современные учёные практически каждый год выявляют что-то новое о пользе и вреде кофе. Но следует учитывать, что проводя исследования, связанные с кофе, ученые не заставляют людей пить кофе, они всего лишь изучают состояние здоровья любителей кофе. Существует вполне реальная история о кофемане, который пил напиток, чуть ли не 40 раз в день и дожил до 114 лет. Наверняка, наверняка организм этого человека был крепким, возможно, что-то из его гастрономических привычек влияло на восприятие напитка организмом, скорее всего он вел активную жизнь и имел хорошие генетические данные...

Следует учесть множество факторов и сопоставить массу особенностей, чтобы получить убедительные доказательства потенциальных выгод потребления кофе. Как бы там ни было, но опросы, проводимые среди людей в разных странах, и исследования с участием животных, показали множество позитивных сторон влияния зеленого кофе. Вот некоторые из них:

Зеленый кофе улучшает формы

Употребление зеленого кофе – эффективный способ борьбы с избыточным весом. Японские ученые доказали, что сочетание кофеина и хлорогеновой кислотой в зеленом кофе, препятствует поглощению жиров и помогает уменьшить жировые отложения. Конечно же, сам по себе зеленый кофе не даст ощутимых результатов, необходимо употреблять напиток в сочетании с диетой и упражнениями.

Зеленый кофе улучшает самочувствие

Зерна зеленого кофе содержат дубильные вещества, пуриновые алкалоиды, в том числе кофеин. Кофеин издавна применяется как тонизирующее средство, стимулятор физической и умственной активности, помогает при спазматических головных болях (мигренях). Кофеин улучшает память и лимфодренаж, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы.

Масло зерен зеленого кофе улучшает внешний вид

Успешно зеленые кофейные зерна применяется и в косметологии и эстетической медицине. Масло, приготовленное из них, используется:

•Для укрепления волос, улучшения их роста и восстановления блеска

•Для продолжительного увлажнения кожи и повышения ее защитных функций

•Для профилактики возникновения морщин

•Для ухода за чувствительной и сухой кожей

•Для устранения растяжек и рубцов

•Для борьбы с целюллитом

•Для лечения ожогов

Многие научные исследования, посвященные кофе дают нам противоречивые данные о пользе и вреде напитка, но все же многие учёные все же согласны с тем, что кофе стимулирует деятельность головного мозга, бодрит, тонизирует и улучшает кровоснабжение сосудов.

Бесспорно одно – натуральный кофе, сваренный по правилам и потребляемый в разумных количествах (1-2 чашки в день), не навредит вашему здоровью, а наслаждение любимым напитком подарит минуты неоспоримого удовольствия.

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