Современные дети часто сталкиваются с галлюцинациями

Одна пятая школьников 11-13 лет слышит голоса. Правда, обычно эти звуковые галлюцинации со временем пропадают, говорит обследование почти 2000 детей 11-16 лет, проживающих в Дублине, пишет The Telegraph.

Из группы слышащих голоса чуть более чем у 50% медики выявили непсихотическое психическое расстройство вроде депрессии. Среди старшей возрастной группы - 13-16 лет - всего 7% слышали голоса. Но почти 80% из них имели диагностируемые психологические отклонения.

Руководитель изыскания доктор Ян Келлехер из Королевского колледжа хирургов Ирландии подчеркивает: "В ходе проведенной работы мы выяснили, что звуковые галлюцинации распространены даже среди совсем маленьких детей, которым не больше 11 лет. Причем, галлюцинации могут варьироваться от отдельных фраз, до целых разговоров между разными людьми, которые длятся по несколько минут".

Также, бывает, галлюцинации встречаются в виде крика, или же, наоборот, в виде шепота, бормотания. Частота разнится от одного эпизода раз в месяц до ежедневных галлюцинаций. Если же подобные проблемы встречались у более взрослых детей, у них часто диагностировали два и более психических расстройства.

Меддэйли