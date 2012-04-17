В Чили произошло мощное землетрясение
10:03, 17 апреля 2012Зарубежные новости
0
Магнитуда подземных толчков 6,6
Магнитуда подземных толчков составила 6,6.
В Чили произошло сильное землетрясение, сообщает радио «Свобода».
По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 6,6. Эпицентр землетрясения находился в 120 километрах северо-западнее столицы страны - города Сантьяго.
Сообщений о разрушениях и пострадавших пока нет. Местные жители отмечают, что чувствовали колебания в течение одной минуты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter