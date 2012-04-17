В Чили произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков 6,6

Магнитуда подземных толчков составила 6,6.

В Чили произошло сильное землетрясение, сообщает радио «Свобода». По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 6,6. Эпицентр землетрясения находился в 120 километрах северо-западнее столицы страны - города Сантьяго. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока нет. Местные жители отмечают, что чувствовали колебания в течение одной минуты.

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