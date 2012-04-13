Чем полезен цикорий

Отвар и настой цикория используют при гастритах и болезнях печени. И, оказывается, цикорий помогает также в случае истерики. Кроме того, его можно пить в профилактических целях — для очищения и укрепления иммунной системы организма, сообщают зарубежные СМИ.

Для лечения устаревших и хронических заболеваний печени и почек используют корень. Усиление эффекта можно добиться, добавив к высушенного и измельченного корня цикория в равных пропорциях: полынь, корень осота, сухие стручки белой фасоли, крапиву, тысячелистник, зверобой, полевой хвощ, вереск и золотарник. Если не лениться и пить настой ежедневно в одно и то же время, то за полгода можно добиться полного излечения старой язвы, что требует операции.

Удивительные результаты дает цикорий и при восстановлении зрения. Правда, с этой целью используют сок из корней растения. Желательно в смеси с соком моркови, петрушки и сельдерея. Пейте ежедневно по 250 миллилитров смеси соков в равных частях, и через несколько месяцев зрение восстановится.