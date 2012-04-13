Беременным вредно есть из пластиковой посуды
Особенно, если под сердцем дочка
Беременным, особенно носящим под сердцем дочек, стоит воздержаться от употребления консервов и еды из пластиковой посуды.
Бисфенол в последние годы стал одним из самых обсуждаемых в медицине химикатов. Бисфенол А, или BPA, - это промышленный химикат, который используется для изготовления жестких пластмассовых бутылок и многоразовых стаканчиков.
Он также применяется в производстве консервов и упаковок для напитков, в том числе и некоторых смесей детского питания. Врачи считают его самым опасным химикатом из ныне потребляемых человечеством.
В 2008 году Комиссия по контролю за лекарствами и продуктами США признала его полностью безопасным для здоровья, что вызвало резкую волну критики со стороны медицинского сообщества, поскольку уже на тот момент его вред был установлен многочисленными исследованиями.
В 2010 году под давлением общественности представители Комиссии признали, что влияние бисфенола на организм «вызывает некоторую озабоченность» – однако никаких запретов на его использование, несмотря на требования врачей, введено не было.
Традиционно врачи советуют остерегаться данного химиката, и в первую очередь этот совет относится к беременным женщинам и малолетним детям – на них он предположительно влияет в наибольшей степени.
Это утверждение полностью подтверждается последними данными группы британских ученых. Исследователи протестировали 244 беременных женщин и их 3-летних детей на предмет воздействия Бисфенола А. Было обнаружено, что при высоком уровне содержания Бисфенола А у матерей в процессе беременности их дети более склонны проявлять признаки гиперактивности, беспокойства и депрессии.
Особо отмечается, что эти проблемы с поведением появляются только у девочек. Ученые пока затрудняются объяснить почему. Они выдвинули гипотезу, согласно которой высокий уровень содержания бисфенола влияет на уровень тестостерона у ребенка.
Если это девочка, то тестостерон, который у нее в норме должен быть на низком уровне, влияет не ее организм негативно, как раз и становясь причиной поведенческих проблем.
Пока что американский Департамент здравоохранения и социальных служб предлагает беременным: избегать использования пластиковой посуды; сократить потребление консервированных продуктов, вместо этого выбирать свежие или замороженные фрукты и овощи; использовать стеклянную тару для нагрева пищи в микроволновой печи.