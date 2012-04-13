Чем полезен берёзовый сок

Начало и середина апреля - лучшее время для сбора березового сока.Собирают его с с деревьев, диаметр которых превышает 30 см. За день с одной березы собирают не более 3 литров сока.

"Сок собираю каждую весну. В березе делаю аккуратный отверстие глубиной 2-3 сантиметра. В отверстие вставляю металлическую трубочку, а к ней прилаживаю банку с широким горлом или ведро. С одного дерева следует собирать не более трех литров. Если натече больше, береза ​​может погибнуть ", - рассказал корреспонденту Gazeta. ua Александр Пышка из села Емчиха, что на Киевщине.

"Отверстие делаю полутораметровой высоте от земли. Его лучше делать с северной стороны березы, там собирается больше сока", - добавил он.

За сезон Александр собирает 50 литров сока. Делает из него квас.

"Сок процеживаю через марлю. Добавляю сахар, изюм и сухофрукты. Все хорошо перемешиваю и оставляю на три дня, чтобы бродило. Квас разливаю в чистые бутылки и закрываю крышками. Лучше всего хранить квас в подвале. Его можно пить так и использовать для приготовления окрошки ", - поделился Александр.

Диетолог Владислав Карпенко советует употреблять березовый сок при авитаминозе, бронхитах, анемии и ревматизме.

"Березовый сок не только вкусный, но и очень целебный. Он содержит фруктовый сахар, органические кислоты, витамины и микроэлементы. В его составе есть железо, кальций, глюкоза и минеральные вещества. Сок эффективно борется с болезнями мочевого пузыря, почек, печени и желудка . Постоянное употребление березового сока помогает избавиться даже камней в почках ", - сказал он.

"Березовый сок помогает преодолеть авитаминоз, укрепляет иммунитет и повышает тонус организма. Стакан березового сока утром обеспечит бодрость и хорошее настроение на весь день", - добавил Владислав Карпенко.

Также он рассказал, что березовый сок применяют и в косметологии.

"Для борьбы с угрями лицо протирают свежим соком дважды в день. Если беспокоит перхоть, соком следует мыть голову в течение трех дней. На четвертый об этой проблеме навсегда забудете".

gazeta.ua