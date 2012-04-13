Популярные диеты не помогают от ожирения

Самыми эффективными способами избавления от избыточного веса являются старые, проверенные методы — сокращение потребления жира и физические упражнения

По словам учёных из Медицинского центра дьяконицы Бет Израэль (США), это очень обнадеживающие новости, так как даже 5-процентное сокращение веса может благотворно сказываться на здоровье, передает Компьюлента.

Специалисты проанализировали данные о четырёх с лишним тысячах ожиревших граждан США, собранные в 2001–2006 годах в ходе исследований National Health и Nutrition Examination Survey. Всем респондентам было более 20 лет, за 12 месяцев до первого опроса индекс массы тела у каждого из них составлял 30 и более. 2 523 испытуемых сообщили, что пытаются сбросить избыточный вес. 40% из них поведали, что уже потеряли 5% или более, а ещё 20% участников удалось похудеть на 10% либо сильнее.

Успешнее всего с лишним весом боролись те, кто посвящал больше времени занятиям физкультурой и не налегал на жирное. Кроме того, обнаружилась корреляция между участием испытуемых в программах по сбросу веса и бóльшим количеством потерянных килограммов, что может свидетельствовать о важности структуры режима потери лишнего веса. И хотя те, кто принимал прописанные врачом лекарства для похудения, тоже удачно расставались с избыточными килограммами, доля респондентов, выбравших такой способ возврата к стройности, была очень мала.

Учёные также отмечают, что потере лишнего веса не способствовали популярные диеты, жидкое питание, приём препаратов для похудения, продающихся без рецепта, и потребление диетической пищи.

focus.ua