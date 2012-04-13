Солярий - это наркотик
Искусственное солнце
Нескончаемо долгой зимой многие мечтают погреться на солнце – хотя бы искусственном.
Но будем внимательны: психиатр из Техасского университета Брион Адинофф (Bryon Adinoff) доказал, что страсть к солярию может стать настоящей зависимостью.
С помощью томографа он продемонстрировал, как после сеанса у любителей искусственного загара усиливалось кровообращение в тех зонах мозга, которые участвуют в формировании аддикций (к наркотикам, табаку, азартным играм).
А фальшивый солярий, в котором был поставлен фильтр на ультрафиолетовые лучи, никакого действия на эти участки мозга не оказывал...