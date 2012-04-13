Солярий - это наркотик

Нескон­ча­е­мо дол­гой зи­мой мно­гие меч­та­ют по­греть­ся на солн­це – хо­тя бы ис­кус­ст­вен­ном.

Но бу­дем вни­ма­тель­ны: пси­хи­а­тр из Те­хас­ско­го уни­вер­си­те­та Брион Адинофф (Bryon Adinoff) до­ка­зал, что страсть к со­ля­рию мо­жет стать на­сто­я­щей за­ви­си­мостью.

С по­мощью то­мо­гра­фа он про­де­мон­ст­ри­ро­вал, как пос­ле се­ан­са у лю­би­те­лей ис­кус­ст­вен­но­го за­га­ра уси­ли­ва­лось кро­во­об­ра­ще­ние в тех зо­нах моз­га, ко­то­рые участ­ву­ют в фор­ми­ро­ва­нии ад­дик­ций (к нар­ко­ти­кам, та­ба­ку, азарт­ным иг­рам).

А фаль­ши­вый со­ля­рий, в ко­то­ром был по­став­лен фильтр на ульт­ра­фи­о­ле­то­вые лу­чи, ни­ка­ко­го дейст­вия на эти участ­ки моз­га не ока­зы­вал...

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