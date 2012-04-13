Диетологи против пасхи из жирного творога

Врачи-диетологи рекомендуют людям готовить или приобретать пасхи из обезжиренного творога и без сливочного масла.

По мнению старшего научного сотрудника клиники Института питания РАМН, кандидата медицинских наук Юлии Неменовой, творожные пасхи и сдобные куличи – это высококалорийные продукты с большим содержание жира, поэтому их не рекомендуется употреблять сразу по окончании поста.

– Пасха – достаточно жирный продукт питания. Желательно хотя бы не класть в нее сливочное масло, или приготовить это праздничное блюдо из нежирного творога. И поменьше добавляйте в нее сладкого – сахара, изюма, цукатов, — согласна с коллегой и врач-диетолог Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздравсоцразвития РФ, кандидат медицинских наук Рузанна Еганян.

Также врачи-диетологи призывают православных не увлекаться в Пасху употреблением яиц, так как они увеличивают количество холестерина в организме. Особенно это касается людей, у которых этот показатель повышен. Потребление яиц для лиц с высоким уровнем холестерина желательно ограничить до 1-2 в сутки, — отмечают специалисты.

РИА Новости