В Беларуси в результате ДТП погиб гражданин Украины
15:25, 12 апреля 2012Зарубежные новости
0
На автодороге Брест – Минск
Сегодня ночью в Беларуси на автодороге Брест – Минск (Брестская область) произошло ДТП при участии украинского микроавтобуса, в котором находилось 14 пассажиров.
В результате ДТП один гражданин Украины погиб на месте, еще два получили незначительные телесные повреждения и после предоставления им первой медицинской помощи вернулись на Родину, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.
Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Бресте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter