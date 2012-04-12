Как возобновить душевный покой: экспресс-метод

Предлагаем знакомство с одним из способов быстрого и эффективного освобождения от негативных эмоций и возобновления душевного покоя. Главное, что им можно пользоваться в любых условиях, потому что он простой в выполнении и требует мало времени - 30 секунд. Его нужно применять, только что появляются ненужные мысли или эмоции. Можно выполнять стоя, сидя или лежа.

Успокоительное дыхание

Дышать как обычно. Но следить за этим процессом, вроде бы нужно будет детально отчитаться.

Вот я втягиваю воздух... оно проходит через нос в трахею..., бронхи..., легкие..., выдыхаю через бронхи..., трахею..., нес..., опять вдыхаю воздух...

И так, пока не поднадоест. Обычно через полминуты вы уже забудете, что вас так разволновало.

Если вы перенесли резкий стресс, имеете усиленное сердцебиение, дрожание рук и другие признаки очень ощутимого волнения. Перед выполнением экспресс-метода нажмите "точку скорой помощи", которая содержится на верхней губе, под носом. Жать 3 секунды из всех сил. Успокоит наполовину. Этого достаточно для последующих умных действий.