Мощное землетрясение произошло в Мексике
13:39, 12 апреля 2012Зарубежные новости
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На глубине 10-ти км под землей
Два сильный подземных толчка магнитудой 6,9 и 6,2 зарегистрированы в Нижней Калифорнии, самом северном штате Мексики.
Эпицентры землетрясений находились приблизительно в 50-ти километрах от муниципалитета Санта Исабель, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Геологическую службу США.
В ночь на четверг, 12 апреля, в этом регионе уже произошло одно землетрясение - магнитудой 6,5 в 39 километрах от города Артеага.
Очаги землетрясений были расположены на глубине 10-ти километрах под землей.
Мексика, расположенная на трех тектонических плитах, является одним из самых сейсмически опасных регионов мира.
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