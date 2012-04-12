Мощное землетрясение произошло в Мексике

Два сильный подземных толчка магнитудой 6,9 и 6,2 зарегистрированы в Нижней Калифорнии, самом северном штате Мексики.

Эпицентры землетрясений находились приблизительно в 50-ти километрах от муниципалитета Санта Исабель, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Геологическую службу США.

В ночь на четверг, 12 апреля, в этом регионе уже произошло одно землетрясение - магнитудой 6,5 в 39 километрах от города Артеага.

Очаги землетрясений были расположены на глубине 10-ти километрах под землей.

Мексика, расположенная на трех тектонических плитах, является одним из самых сейсмически опасных регионов мира.