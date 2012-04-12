Чем полезны силовые тренировки

Биохимики университета Мичигана в результате научного эксперемента обнаружили, что всего одна силовая тренировка резко снижает риск заболеть диабетом II типа.

Авторы работы утвердждают, что физическая нагрузка повышает способность мышечной ткани перерабатывать жирные кислоты, а это в свою очередь, повышается чувствительность организма к инсулину. А ведь именно из-за пониженной чувствительности к инсулину (или инсулиновой устойчивости) организм перестаёт использовать находящийся в крови сахар. Как следствие, начинается диабет.

Руководитель исследования профессор Джеффри Горовиц заявил, что в результате эксперемента удалось выяснить, как физические упражнения в общем повышают чувствительность к инсулину. Механизм удалось отследить при помощи добровольцев, которые искусственно пожирнели в целях эксперимента.

"Кровь толстяков из-за большого объема жировой ткани перенасыщена жирными кислотами, которые, попадая в мышцы и печень, мешают инсулину регулировать потребление сахара, – пояснил соавтор работы аспирант Симон Шенк. – В мышечных клетках жирные кислоты хранятся в виде внутримышечного триглицерида (IMTG). Повышенное содержание IMTG в мышцах часто наблюдается при инсулиновой устойчивости у людей, страдающих ожирением и больных диабетом 2 типа. Однако сам IMTG не приводит к выработке инсулиновой устойчивости, а всего лишь служит индикатором того, что в мышцах много жирных кислот. А проблемы возникают из-за продуктов распада жирных кислот, которые вызывают в мышцах воспаление".

Чтобы подтвердить своё предположение, исследователи пригласили 8 худых женщин. И ввели им в кровь жирные кислоты для имитации количества жирных кислот у женщин, страдающих ожирением. Чувствительность к инсулину измеряли как до, так и после 90-минутной силовой тренировки. При измерениях «до» чувствительность упала на 30% по сравнению с нормой. Что сравнимо с показателями людей, страдающих ожирением. Тренировка не просто вернула чувствительность к инсулину, но и повысила ее на 25% по сравнению с нормальным уровнем. Кроме того, как и предполагали авторы работы, содержание IMTG резко возросло.