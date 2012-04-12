Суперполезные оливки

Испанские ученые обнаружили в оливках составы, которые до 80% сокращают сферу действия ВИЧ-инфекции.

Испанские исследователи из Университета Гранады и клиники Карлоса III в Мадриде открыли противовирусные свойства maslinic-кислоты, найденной в воске от кожицы оливок.

Она запрещает действие serin-protease, фермента, используемого ВИЧ-вирусом для распространения зараженных бактерий во внеклеточную окружающую среду.

Maslinic или crataegolic-кислота - терпен с антиокислительными и антираковыми эффектами. Этот очень активный состав также способен до 80% сократить производство паразитных инфекций, образующихся при ВИЧ. Вещество было получено из оливкового масла и листьев оливы. Испанские медики уже запатентовали около 10 продуктов, которые будут разработаны на основе этой кислоты для лечения опасного заболевания.

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