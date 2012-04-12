Зевота помогает работать мозгу

Несмотря на то, что зевание в публичном месте не претендует на то, чтобы продемонстрировать хорошие манеры зевающего, оно может быть надежным и мощным психологическим механизмом, который поддерживает внимание человека.

Зевота, хотя и предшествует сну, скорее откладывает его, чем ускоряет наступление.

Эволюционное значение зевоты заключается необходимости целой группы оставаться начеку при приближении опасности в темное время суток.

Ранее предполагавшееся утверждение о том, что зевота – это результат дефицита кислорода было опровергнуто учеными из университета Албани, Нью-Йорк. Их экспериментальные работы показали, что снижение в кров кислорода и нарастание концентрации углекислоты не вызывало такой реакции.

Другая версия, которая подтвердилась результатами работы, состоит в том, что зевота помогает охладить мозг и улучшить его работу.

В исследовании 44 добровольца, которые просматривали видео-ролик, зевали гораздо реже, если у них было полностью нормальное дыхание через нос. Физиология носовой полости такова, что при нормальном функционировании, через нее поступает достаточное количество холодного воздуха, улучшающего работу мозга. Точно такой же эффекты был получен при сравнении зевоты у испытуемых, которые держали на лбу пакет со льдом и испытуемых, которые прикладывали теплые компрессы.

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