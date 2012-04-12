Детское питание ...не содержит питательных веществ
Как выяснилось, популярнейшее питание для детей не является столь полезным, как об этом говорит его производитель. Ученые из Университета Гринвича провели анализ, результаты которого свидетельствуют о том, что питание практически не содержит важных элементов, в которых детский организм нуждается для нормального развития и роста, а также защиты от различных заболеваний.
Итак, большинство марок питания не содержит даже 20% рекомендованного количества цинка, кальция, магния, железа и остальных веществ, являющихся очень важными для ребенка. Получается, если кормить малыша лишь приобретаемым питанием, у него начнет развиваться авитаминоз и, вероятно, будут видны отклонения во время развития.
Специалисты из университета протестировали около 8 наиболее распространенных мясных продуктов для детей, рассчитанных на малышей в возрасте от полугода до года, а также 4 овощных пюре.