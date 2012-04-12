Какие продукты защищают сердце?

Названы лучшие продукты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ими являются клубника и нежирная говядина, заявили ученые из университета Оклахомы. Эти продукты помогают поддерживать уровень холестерина в норме.

Проведенные исследования показали, что регулярное употребление клубники (ежедневно в течение 2-х месяцев) снижает уровень «плохого» холестерина в крови на 11%. Витамин С, фолиевая кислота, натрий, клетчатка, фитостеролы, содержащиеся в клубнике, благоприятно влияют на сердце и сосуды.

Кроме того, исследования показали, что 100-120 г нежирной говядины в день снижают уровень холестерина в крови на 10%. Способствуют этому также зеленый чай, черный шоколад, семена льна. В свою очередь, повышенный уровень этого вещества является одним из факторов риска болезней сердца и сосудов.

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