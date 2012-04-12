Солнце укрепляет мужскую силу

Солнечные ванны увеличивают сексуальное влечение мужчин, доказали австралийские ученые из медицинского университета в Граце. Под действием солнечных лучей кожа вырабатывает витамин D, который повышает в организме уровень мужского гормона тестостерона.

В проведенном ими исследовании участвовали 2,3 тыс. мужчин. Обнаружено, что дефицит витамина D сопровождается низким уровнем тестостерона у мужчин. Вместе с тем, сезонное различие в составе крови отмечено у всех мужчин. Самый высокий уровень витамина D и тестостерона оказался в августе, а наименьший – в марте.

Вместе с тем, злоупотребление отдыхом на солнечных пляжах грозит развитием рака кожи, напоминают медики.

likar.info