Как правильно выходить из поста перед празднованием Пасхи

В последние дни Великого поста, после которого христиане начнут празднование Пасхи, диетологи предупреждают об опасности, которая может возникнуть во время резкого изменения пищевого рациона.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства здравоохранения, для всех людей, которые придерживаются поста, существуют одни и те же требования: ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями по питанию во время выхода из поста.

Медики предостерегают, что чрезмерное потребление животной еды, которая присутствует в большом количестве на праздничных столах в каждой украинской семье, вместе с употреблением алкоголя может повлечь резкое ухудшение состояния здоровья, обусловить обострение существующих хронических болезней и вызвать осложнение.

Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в функциональном состоянии организма стремительным изменением рациона питания по окончании поста. Поэтому умеренное, постепенное и взвешенное расширение набора продуктов и их количества необходимо всем без исключения.

Следовательно, подчеркнули в Минздраве, предупредить последствия выхода из поста может соблюдение следующих правил:

1. Количество еды, которое потребляется за праздничным столом, не должно быть чрезмерным. Лучше, прекратить есть, когда еще остается небольшое ощущение голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Последние способны лишь частично улучшить переваривание еды и не могут предупредить развитие последствий переедания. Постепенное увеличение количества еды обусловлено необходимостью возобновления надлежащего уровня продукции ферментов, который существенно уменьшается во время поста благодаря ограничению количества еды и исключению продуктов животного происхождения.

2. Употребление животной еды за праздничным столом должно быть ограниченным, не следует употреблять свыше 150-200 граммов мяса, больше одного яйца и много соусов, которые содержат большое количество животных жиров.

3. Сознательный и умный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная еда, кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов, содержит пищевые волокна, надлежащее количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний.

4. Особая осторожность необходима в употреблении алкоголя. Алкоголь вообще не должен употребляться без еды и его количество после поста следует уменьшить в два-три раза относительно обычного.

5. Выход из поста нуждается в максимальной осторожности в уязвимых категорий населения, к которым относятся дети, подростки, пожилые люди и больные с хроническими болезнями внутренних органов. Таким людям вообще следует воздержаться от употребления животной еды, а тем более алкоголя, на протяжении первых дней. Прибавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам, которые стали привычными, должно происходить очень медленно и опираться на отсутствие неприятия тех или других продуктов питания.

Как отмечают в Минздраве, “приведенные правила нельзя считать исчерпывающими и универсальными для всех. Каждый человек знает свой организм как никто другой. Если есть хронические болезни, желательно обсудить с врачом особенности питания по окончании соблюдения постной диеты”.