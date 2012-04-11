Цунами в Индийском океане - не будет

Сейсмологи отменили предупреждение о возможности цунами в Индийском океане, объявленное после сильного землетрясения, которое произошло у побережья Индонезии.

Как сообщает радио «Свобода», по данным экспертов из американских и европейских сейсмологических центров, землетрясение магнитудой свыше 8,5 было «горизонтальным», то есть земная кора почти не двигалась в вертикальном направлении, а именно это обычно вызывает цунами.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 30 км под морским дном у побережья индонезийской провинции Ачех. Его магнитуда составила 8,7. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.