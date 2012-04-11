В Индонезии произошло уже третье землетрясение

Индонезию сотрясло уже третье за последние часы землетрясение магнитудой 8,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,2 мили.

По словам очевидцев, отлив морской воды после землетрясения, традиционно сопровождающий цунами, составил 10 м, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американские службы.

Индонезийские сейсмологи оценивают магнитуду землетрясения в 8,8. Reuters также сообщает, что угрозу цунами на архипелаге продлили на два часа.

Ранее два землетрясения произошли в индонезийской провинции Ачех, расположенной на острове Суматра, напоминате «Газета.ру».

Толчки ощущались в Индии, Сингапуре и Таиланде. Власти Таиланда эвакуируют население в шести провинциях.

В Таиланде, на острове Пхукет, также объявлена угроза цунами.