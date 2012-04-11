Мощное землетрясение у берегов Суматры вызвало цунами

Мощное землетрясение произошло в Индийском океане у Западного побережья индонезийского острова Суматра.

Как сообщает NEWSru, магнитуда оценивается индонезийскими специалистам в 8,9, а экспертами Геофизического института США - в 8,7.

Землетрясение вызвало цунами, которое в ближайшее время может ударить по побережью Суматры, а позднее - достичь других стран.

Эпицентр подземных толчков находился в 495 км к юго-западу от города Банда-Ачех (столицы провинции Ачех) на глубине 33 км, передает ИТАР-ТАСС.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Позднее у берегов Суматры произошло еще одно землетрясение: его магнитуда составила 6,5.

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно заявил, что "угрозы цунами нет, тем не менее, страна находится в полной боевой готовности".

Тихоокеанский центр предупреждения цунами опубликовал список государств, которым может угрожать "гигантская волна". В него вошли Индия, Шри-Ланка, Австралия, Мьянма, Таиланд, Мальдивы, Великобритания, Малайзия, Маврикий, Сейшельские острова, Пакистан, Сомали, Оман, Мадагаскар, Иран, ОАЭ, Йемен, Бангладеш, Танзания, Мозамбик, Кения, Сингапур и некоторые страны Южной Африки. Эти страны призывают принять все возможные меры безопасности.

По прогнозу Индийского центра предупреждения цунами, волны высотой до 6 м могут обрушиться на восточное побережье Индии, а также Андаманские и Никобарские острова.

Власти Таиланда объявили о срочной эвакуации населения и туристов из шести провинций страны в связи с угрозой цунами. Речь идет о провинциях, расположенных на побережье. На их территории расположены крупные курортные центры. Людям предписано укрыться на возвышенностях как можно дальше от моря.