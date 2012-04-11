Новая версия происхождения человека

Ученые из США выдвинули новую гипотезу происхождения человека. Они считают, что обезьяну человеком сделал бег.

Далекий предок человека должен был быстро перемещаться на большие расстояния, чтобы догнать добычу или скрыться от врагов, что привело к изменениям в анатомии. При этом он стал получать богатую протеином пищу, благодаря чему развивался его мозг. Вместе с тем, предок разучился лазать по деревьям, но к тому времени изменились также климат и природа планеты.

По мнению антропологов и биологов из Гарвардского университета и Университета штата Юта, в результате таких процессов сформировался современный человек.

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