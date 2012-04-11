Что вылечит храп

Британские медики разработали новый метод борьбы с храпом. Они предлагают отрезать храпящему часть языка.

В ходе операции лазер «сбривает» 10% ткани у основания языка, одновременно закупоривая сосуды. В результате язык не будет блокировать дыхательные пути во время сна. Также требует убрать часть надгортанника, чтобы снизить вызывающие храп вибрации.

Вмешательство поручают проводить роботу Da Vinci, который уже показал «мастерство» во время операций на простате.

40% людей в мире страдают от храпа, 10% из них имеют апноэ. Это явление опасно тем, что во время сна у храпящего высокий риск остановки дыхания и смерти. Эффективность нового метода разработчики оценивают в 80%.

likar.info