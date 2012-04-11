Как покрасить яйца и не отравиться?

В Центре потребительских экспертиз «Тест» рассказали, какую опасность для здоровья взрослых и детей могут таить в себе пасхальные куличи, посыпки к ним и красители для яиц.

Куличи иностранного производства имеют срок хранения 3-6 месяцев. Экспертиза такой продукции показала наличие консервантов Е210 и Е200, и их солей. Эти вещества обеспечивают длительный срок годности и, по словам терапевта Н.Деревянко, в целом безопасны для здоровья. Однако при заболеваниях пищеварительной системы эти консерванты могут спровоцировать аллергию, дисбактериоз, проблемы с микрофлорой кишечника. В отечественных куличах со сроком годности 48 часов – 12 суток консервантов значительно меньше.

Посыпки для кулича и краска для яиц, содержащие синтетические красители Е102, Е110, Е122, Е124, Е132, Е129, Е133 и Е171 потенциально опасны для диабетиков, людей с пищевыми расстройствами или аллергией, могут спровоцировать болезни почек и даже рак. Природными красителями являются красный бетанин, желтый лукаротин или куркумин.

Специалисты Центра «Тест» рассказали, что экспертиза выявила в некоторых образцах красителей для яиц вещества, которые могут вызывать задержку развития детей, попав в детское питание. Это тартазин или Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129.

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