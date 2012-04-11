В Норвегии психиатры признали Брейвика вменяемым
Ответит за массовое убийств
В Норвегии проведено очередное психиатрическое обследование Андерса Брейвика, который ранее сознался в убийстве 77-ми человек.
Врачи установили, что А.Брейвик психически вменяем и дееспособен и может отвечать за свои поступки, передает радио «Свобода».
Это означает, что в случае признания его виновным в массовом убийстве, он может быть приговорён к тюремному заключению.
Нынешние выводы психиатров противоречат ранее сделанной экспертизе, согласно которой А.Брейвик страдает психическим расстройством и вместо тюрьмы должен быть отправлен в медицинское учреждение.
33-летний норвежец должен предстать перед судом 16 апреля. Его обвиняют в организации 22 июля прошлого года взрыва в Осло и последовавшем вскоре массовом убийстве в молодежном лагере на острове Утойя.
Сам А.Брейвик сознался в содеянном, но не считает себя виновным. Он заявляет, что нападения были необходимы, так как в Европе, по его словам, идёт «гражданская война против ислама».