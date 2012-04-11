Горсть миндаля избавит от лишних килограммов

Худеть надо с умом и с миндалем, говорят американские диетологи. Этот орех помогает удержаться на диете и сбросить лишние килограммы. Все дело в том, что миндаль имеет низкий гликемический индекс или показатель роста сахара и инсулина в крови. Именно это позволяет человеку быстрее насыщаться и потом еще долго не хотеть есть.

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