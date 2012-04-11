Врачи смогут выдавать больничные на 15 дней, но не продливать

Лечащие врачи будут выдавать россиянам листки нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней вместо десяти, но продлевать больничные будет врачебная комиссия медучреждения, следует из приказа Минздравсоцразвития России, который публикует "Российская газета".

До сих пор врач мог сам выдавать больничный на срок до 10 календарных дней до следующего осмотра больного и единолично продлевать его на срок до 30 календарных дней. И только если срок временной нетрудоспособности превышал 30 календарных дней, больничный выдавался по решению врачебной комиссии.

"При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно. При сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней, листок нетрудоспособности выдается и продлевается по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской организации", - говорится в приказе Минздравсоцразвития.

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Из документа следует, что больничный выдается гражданину по его желанию в день обращения либо в день закрытия больничного.

Кроме того, меняются сроки, на которые больничный может предоставить стоматолог или фельдшер.

"Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает листок нетрудоспособности на срок до 10 календарных дней включительно", - говорится в документе.

Ранее они могли выдавать больничный на срок до 5 дней и продлевать его на 10 дней, а в исключительных случаях после консультации с врачебной комиссией - на 30 дней.