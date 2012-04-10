Красное мясо убивает людей

Исследователи из Гарвардской школы медицины в США обвиняют избыточное потребление красного мяса в одном из десяти случаев преждевременной смерти

Они подсчитали, что потребление даже небольшого количества обработанного мяса: бекона, сосисок или колбасы – повышает вероятность ранней смерти на 20%. С ними согласны ученые из Каролинского университета в Швеции, которые выяснили, что даже одна сосиска в день вредит здоровью, - сообщают Комментарии.

В свою очередь избыточное потребление красного мяса повышает риск ранней смерти на 12%. Согласно результатам исследования, его следует сократить до 42 грамм в день. Это эквивалентно одному большому стейку в неделю.

По мнению ученых, такое изменение рациона может предотвратить одну из десяти преждевременных смертей у мужчин и одну из 13 – у женщин. Ученые уверяют, что более полезными для организма будут блюда из рыбы или птицы.

focus.ua