Вино поможет похудеть?

В красном вине обнаружено вещество, блокирующее развитие жировых клеток.

Оно получило название пицеатаннол и действует, блокируя рецепторы инсулина на жировых клетках, таким образом, замедляя или останавливая процесс липогенеза в организме.

Вещество содержится в красном вине, чернике, маракуйе и других фруктах. Открытие было сделано в Китае. Сейчас ученые работают над выделением пицеатаннола для изготовления медицинских препаратов для похудения.

likar.info