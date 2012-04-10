Вино поможет похудеть?
11:52, 10 апреля 2012Зарубежные новости
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Блокирует развитие жировых клеток
В красном вине обнаружено вещество, блокирующее развитие жировых клеток.
Оно получило название пицеатаннол и действует, блокируя рецепторы инсулина на жировых клетках, таким образом, замедляя или останавливая процесс липогенеза в организме.
Вещество содержится в красном вине, чернике, маракуйе и других фруктах. Открытие было сделано в Китае. Сейчас ученые работают над выделением пицеатаннола для изготовления медицинских препаратов для похудения.
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