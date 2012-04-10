Жирная пища вызывает депрессию

Большое количество трансжиров в еде связано с депрессией. К такому выводу пришли доктор Валерия Тайлор, руководитель отделения психического здоровья из Canadian Obesity Network, и доктор Мигель Эйнджел Мартинез-Гонзалез, профессор превентивной медицины в испанском Университете Наварры

Ученые в течение шести лет работали над изучением влияния трансжиров на эмоциональную нестабильность. Добровольцы, участвовавшие в исследовании, в начале эксперимента от психических расстройств не страдали, сообщает УНН.

Далее участникам эксперимента предложили сесть на необычную диету, насыщенную трансжирами. К концу исследования было зафиксировано 657 новых случаев депрессии. При этом те, кто употреблял больше трансжиров, на 42% имели повышенный риск развития депрессии. Эти показатели остались неизменными, когда во внимание ученые взяли вредные привычки (курение, употребление алкоголя), пол, физическую активность, индекс массы тела и другие факторы риска.

А вот оливковое масло и полиненасыщенные жиры, которыми богата рыба, наоборот, спасали от депрессии.

focus.ua