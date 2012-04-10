Чем полезны грецкие орехи?

Полезные свойства грецкого ореха описывали еще Авиценна и Гиппократ. Раньше грецкий орех даже назывался царским. Молодые листья этого дерева содержат много витамина C, эфирных масел и фитонцидов. Как только на дереве появляются плоды, оно сразу превращается в целую фитоаптеку: недозревшие грецкие орехи богаты витаминами, а зрелые плоды содержат жиры, белки, углеводы, ценные микроэлементы (в том числе йод), полиненасыщенные жирные кислоты и ценные дубильные вещества.

В древней народной медицине его использовали при несварении желудка, для лечения болезней почек, туберкулеза легких и многих других заболеваний. Целители восточной медицины считали, что грецкий орех укрепляет сердце, печень и мозг.

Сейчас грецкий орех широко используется в медицине. Его бактерицидные, противовоспалительные, противосклеротические, общеукрепляющие, противогельминтные, кровоостанавливающие, вяжущие, ранозаживляющие и другие свойства нашли свое применение в процессе изготовления лекарственных препаратов.

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