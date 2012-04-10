Аромат пищи влияет на количество её потребления
08:56, 10 апреля 2012Зарубежные новости
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Нужно чувствовать запах
Голландские ученые установили, что аромат блюда и его текстура влияют на количество потребляемой пищи. Так, согласно исследованиям, проведенным учеными, меньшие порции съедали те, чье блюдо было ароматнее, и кто тщательней пережевывал пищу.
Голландцы считают, что яркий аромат продукта может снижать его употребление на 5-10%. А все потому, что, если мы не чувствуем запаха еды, то съедаем больше, поскольку нам опрометчиво кажется, что мы вовсе не наелись.
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