Аромат пищи влияет на количество её потребления

Голландские ученые установили, что аромат блюда и его текстура влияют на количество потребляемой пищи. Так, согласно исследованиям, проведенным учеными, меньшие порции съедали те, чье блюдо было ароматнее, и кто тщательней пережевывал пищу.

Голландцы считают, что яркий аромат продукта может снижать его употребление на 5-10%. А все потому, что, если мы не чувствуем запаха еды, то съедаем больше, поскольку нам опрометчиво кажется, что мы вовсе не наелись.

vegopolis.ru