Почему врачи лгут

Американские врачи нередко обманывают пациентов. Причем, делают они это не из соображений гуманности или руководствуясь врачебной этикой, говорят ученые из Гарварда в лице Лайзы Йеззони.

Как сообщает "NEWSru Israel" , эксперты опросили 2000 врачей. Оказалось, 34% уверены: они не должны извещать пациента о серьезной врачебной ошибке. В итоге 20% утаивали факт ошибки, совершенной за прошлый год.

По оценкам ученых, примерно более 10% врачей скрывали то, что они имеют соглашения с фармкомпаниями. 55% врачей пытались приободрить пациента, делая более оптимистичный прогноз. Получается, врачи лгут, так как не хотят ввергать пациента в отчаяние и боятся потерять медицинскую лицензию.

Эксперты рекомендуют пациентам брать ситуацию в свои руки. Человек должен сразу сказать врачу, что хочет знать все о своем состоянии и происходящем. При этом пациенту следует в частном порядке разузнать побольше о недуге, попросив врача назвать наиболее надежные источники информации.

Также специалисты подчеркивают важность личного общения с врачом. Переписка и разговоры по телефону не дадут результата. Кстати, перед каждой встречей стоит написать список вопросов, а во время консультации не нужно стесняться высказывать свое мнение.

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